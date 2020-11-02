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Массажная подушка Zenet Tl-2002-d

Артикул: 73097
Массажная подушка Zenet Tl-2002-d
540 руб. 
740 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73097
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см5
Длина, см30.5
Функции и режимывибромассаж
Ширина, см29
Вес, кг0.49

Массажная подушка Zenet Tl-2002-d позволит проводить массажные процедуры любой области тела в любых условиях. Универсальная форма и наличие ремней для крепления подушки позволит установить ее на спинку рабочего кресла в офисе и проводить массаж незаметно для окружающих. Прибор осуществляет разминающий и растирающий массаж, улучшает кровообращения и расслабляет напряженные мышцы. Работа аппарата осуществляется от батареек. При слишком длительной работе механизма массажера срабатывает функция автоматического отключения. Массажную подушка Zenet Tl-2002-d удобно брать с собой в дорогу.

Особенности:

  • Разработана и изготовлена на основе традиционной китайской медицины с использованием современных технологий;
  • Подходит для массажа любой области тела;
  • С помощью специального ремня можно закрепить подушку на спинку стула или кресла, чтобы без затруднений промассировать спину;
  • Длительность непрерывного сеанса массажа может составлять до 30 минут;
  • При слишком длительном времени непрерывном использовании механизм автоматически отключается.

Комплектация:

  • Массажная подушка Zenet Tl-2002-d;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажная подушка Zenet Tl-2002-d - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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