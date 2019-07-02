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Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35

(1)
Артикул: 71844
  • Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - фото 1
  • Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - фото 2
Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - фото 1
Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - фото 2
440 руб. 
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Артикул: 71844
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 3 года
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БрендKingston
Тип товараСалазки
Салазки-адаптер позволяют закрепить жесткий диск форм-фактора 2.5 дюйм. в отсек для 3.5 дюйм., что может быть полезно при отсутствии в корпусе свободного места малого формата.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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02.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Крепкая сталь!

Недостатки:
нету вроди

Самовывоз невозможен
Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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