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Бра MW-Light Свеча 301024501

Артикул: 70585
Настенный светильник MW-Light Свеча 301024501
4 220 руб. 

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Артикул: 70585
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMW-Light
Тип товараБра
Количество ламп2
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт120
Высота, см26
Длина, см22
Ширина, см11
Вес, кг1.16
Крашенное металическое основание цвета слоновой кости, декоративные элементы из хрусталя


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Бра MW-Light Свеча 301024501 - этот товар вы можете купить по цене 4220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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