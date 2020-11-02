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Кастрюля Rondell RDS-753 18см 2л Balance

Артикул: 68987
  • Кастрюля Rondell RDS-753 18см 2л Balance - фото 1
  • Кастрюля Rondell RDS-753 18см 2л Balance - фото 2
Кастрюля Rondell RDS-753 18см 2л Balance - фото 1
Кастрюля Rondell RDS-753 18см 2л Balance - фото 2
2 470 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 68987
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRondell
Тип товараКастрюля
Объем, л2
Высота, см20
Диаметр, см18
Вес, кг1.25
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)бакелит
Толщина стенок 0.6 мм. Толщина дна - 5 мм. Подходит для любых видов плит


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Самовывоз невозможен
Кастрюля Rondell RDS-753 18см 2л Balance - стоимость товара 2470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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