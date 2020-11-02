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Wi-Fi роутер Asus RT-AC68U

Артикул: 68977
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AC68U - фото 1
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AC68U - фото 2
Wi-Fi роутер Asus RT-AC68U - фото 1
Wi-Fi роутер Asus RT-AC68U - фото 2
11 150 руб. 
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 68977
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараWi-Fi роутер
3Gнет
4Gнет
Вес, кг0.64
Высота, см16
Длина, см8.3
Защита информацииWEP, WPA, WPA2, 802.1x
Количество внешних антенн3
Макс. скорость беспроводного соединения1900 мБит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11a/b/g/n/ac
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц. 5 ГГц
Ширина, см22
Количество портов LAN4
Скорость портов1000 мБит/с
Оборудован двумя портами USB, при помощи которых, вы можете присоединить к маршрутизатору и сделать общедоступным принтер, сетевое хранилище или внешний 3G/4G-модем.


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Самовывоз невозможен
Wi-Fi роутер Asus RT-AC68U - данный товар вы можете купить по цене по цене 11150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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