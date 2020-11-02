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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500CI 300Вт 500ВА черный

Артикул: 68251
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500CI 300Вт 500ВА черный
7 650 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 68251
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг5.1
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияEURO
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания3
Максимальная поглощаемая энергия импульса273 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею10 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см21.3
Выходная мощность500 ВА/300 Вт
Высота, см18.5
Входное напряжение160-280 В
Время работы при полной нагрузке1 мин
Ширина, см11.5
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500CI 300Вт 500ВА черный. Выходная мощность: 500 ВА. Производство: Филиппины.


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Самовывоз невозможен
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500CI 300Вт 500ВА черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7650 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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