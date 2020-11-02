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Память оперативная DDR4 Corsair 2x8Gb 3200MHz (CMK16GX4M2B3200C16R) Артикул: 67217

Память оперативная DDR4 Corsair 2x8Gb 3200MHz (CMK16GX4M2B3200C16R) - данный товар вы можете купить по цене по цене 6530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.

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