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Клавиатура Logitech K360 черный

Артикул: 66179
  • Клавиатура Logitech K360 черный - фото 1
  • Клавиатура Logitech K360 черный - фото 2
Клавиатура Logitech K360 черный - фото 1
Клавиатура Logitech K360 черный - фото 2
2 820 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 66179
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКлавиатура
Встроенный USB-хабесть
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания клавиатуры2хАА
Количество клавиш110
Комплектацияклавиатура
Назначениедля ноутбука
Подсветка клавишнет
Радиус действия беспроводной связи10 м
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Цветчерный
беспроводная клавиатура, интерфейс USB, для ноутбука, классическая конструкция, клавиш: 110, дополнительных: 6. USB-ресивер Logitech Unifying (позволяет подключать несколько совместимых мышей и клавиатур). Отсек в корпусе для хранения USB-ресивера


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Самовывоз невозможен
Клавиатура Logitech K360 черный - стоимость товара 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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