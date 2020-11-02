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Память оперативная DDR3 CORSAIR 2x8Gb 1600MH (CMZ16GX3M2A1600C10) предназначена для разгона и предназначена для работы в экстремальных условиях. Эти модели памяти оснащаются массивными радиаторами черного цвета и агрессивного дизайна.

Память оперативная DDR3 CORSAIR 2x8Gb 1600MH (CMZ16GX3M2A1600C10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.