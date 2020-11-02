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Бензопила Husqvarna 365 9670828-18

Артикул: 65272
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 1
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 2
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 3
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 4
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 5
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 1
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 2
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 3
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 4
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 5
54 020 руб. 
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+ 938 КэтКоинов
Артикул: 65272
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHusqvarna
Тип товараБензопилы
Мощность двигателя4.6 л. с.
Объём двигателя, см365.1
Объём топливного бака, л0.77
Число тактов двигателя2
Длина шины45 см
Максимальная длина шины18 дюйм.
Шаг цепи3/8 дюйм.
Тип приводаБензиновый
Тормоз цепиДа
АнтивибрацияДа
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
Уровень шума112 дБ
Ширина, см26.5
Длина, см54
Высота, см34.5
Вес, кг6
бензопила, мощность 3400 Вт / 4.6 л. с., длина шины 38 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 6 кг


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Самовывоз невозможен
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 54020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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