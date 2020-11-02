Модуль АвтоФон SE-Маяк

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|АвтоФон
|Тип товара
|Охранно-поисковый модуль
|Размеры, мм
|69x51x24
|Температурный диапазон работы
|от -35 до +70°С
|Элементы питания
|CR123A 3V 2 шт.
|Состояние товара
|новый
Устройство "АвтоФон SE-Маяк" предназначено для определения точного местоположения объекта, в котором оно установлено, и передачи его координат владельцу через GSM-сеть посредством текстовых сообщений (SMS) и/или на выбранный сервер мониторинга по протоколу GPRS.
АвтоФон SE-Маяк построен на новой аппаратной платформе v.6.x, которая позволила расширить функционал устройства и улучшить его характеристики.
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