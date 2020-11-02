Зарядное устройство Wester CH15

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используется для подзарядки аккумуляторных батарей от сети переменного тока - в обычном либо ускоренном режиме на выбор. Система защиты предохраняет от ошибок при подключении и от перегрузки. Для контроля за процессом заряда у модели Wester CH15 имеется амперметр. В конструкции предусмотрена удобная ниша для хранения проводов.

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