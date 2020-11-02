Инвертор сварочный Wester MMA-VRD 180

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Wester
|Тип товара
|Сварочный инвертор
|Макс. сварочный ток при непрерывной работе
|180 А
|Мощность
|8.5 кВт
|Питание
|инвертор
|Плазменная резка
|нет
|Продолжительность включения при максимальном токе
|7 мин.
|Рекомендуемая мощность генератора
|4.2 кВт
|Степень защиты
|IP21S
|Температурный диапазон работы
|от 40°C до -10°C
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая сварка (MMA)
|Форсаж дуги
|есть
|Высота, см
|28
|Длина, см
|33
|Ширина, см
|18
|Вес, кг
|6.3
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