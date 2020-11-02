Дрель-миксер Hammer UDD1050A

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hammer
|Тип товара
|Дрель-миксер
|Количество скоростей работы
|1
|Мощность, Вт
|1050
|Тип патрона
|ключевой
|Длина, см
|31
|Ширина, см
|28
|Высота, см
|14
|Вес, кг
|4
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