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Пила торцовочная (стусло) Hammer STL800

Артикул: 64606
  • Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 1
  • Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 2
  • Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 3
  • Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 4
  • Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 5
Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 1
Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 2
Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 3
Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 4
Пила торцовочная Hammer Flex STL800, стусло - фото 5
5 799 руб. 
6 530 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 64606
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Бренд
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения5000 об/мин
Глубина пропила48 мм
Диаметр диска190 мм
Диаметр посадочного отверстия20 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность800 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила105 мм
Фиксация шпинделянет
Угол поворота45 град
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникесть
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см47
Ширина, см28
Высота, см28
Вес, кг5.5
дисковая, настольная, вес - 5.5 кг


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Самовывоз невозможен
Пила торцовочная (стусло) Hammer STL800 - купить по цене 5799 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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