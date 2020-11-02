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Санки Prosperplast Bullet Seat ISPS выполнены из морозостойкого пропилена. Имеют съемное сиденье со спинкой, рассчитанное на перевозку маленьких детей. Когда ребенок подрастет, спинку можно снять, и санки станут пригодными для катания как сидя, так и в лежачем положении. Санки Prosperplast Bullet Seat ISPS имеют небольшой вес, что позволяет ребенку без труда самостоятельно их переносить.

Санки дет. пласт. BULLET SEAT ISPS со спинкой 102,5*40см (PP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.