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Санки SM Средние (75 см)хорошо подходят для активного отдыха в зимнее время года. Подходят для скоростного спуска с заснеженных склонов, для катания с ледяных горок. Ремень для буксировки и ручки изготовлены из прочной стропы. Санки SM Средние (75 см) представляют собой автомобильную камеру, которая обтянута качественным, износостойким материалом с яркой расцветкой.

Санки Ватрушка SM средн d75см (арм ПВХ, а/кам ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.