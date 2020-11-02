Санки Ватрушка SM средн. d75см (арм. ПВХ, а/кам.)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SM
|Тип товара
|Ватрушка (тюбинг)
|Вес, кг
|2.1
|Высота, см
|25
|Длина, см
|75
|Ширина, см
|75
Санки SM Средние (75 см)хорошо подходят для активного отдыха в зимнее время года. Подходят для скоростного спуска с заснеженных склонов, для катания с ледяных горок. Ремень для буксировки и ручки изготовлены из прочной стропы. Санки SM Средние (75 см) представляют собой автомобильную камеру, которая обтянута качественным, износостойким материалом с яркой расцветкой.
Телефон для звонков в Ростове-на-Дону
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв