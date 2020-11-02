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Санки SM Большие (95 см)предназначены для зимнего катания с горок. Подходят для скоростного спуска с заснеженных склонов и по ледяным поверхностям. Буксировочный ремень и ручки изготовлены из прочной стропы. Санки SM Большие (95 см) представляют собой автомобильную камеру, обтянутую качественным, износостойким материалом.

Санки Ватрушка SM больш d95см (арм ПВХ, а/кам ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.