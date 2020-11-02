Санки Ватрушка SM больш d95см (арм. ПВХ, а/кам.)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SM
|Тип товара
|Ватрушка
|Вес, кг
|2.3
|Высота, см
|25
|Длина, см
|95
|Ширина, см
|95
Санки SM Большие (95 см)предназначены для зимнего катания с горок. Подходят для скоростного спуска с заснеженных склонов и по ледяным поверхностям. Буксировочный ремень и ручки изготовлены из прочной стропы. Санки SM Большие (95 см) представляют собой автомобильную камеру, обтянутую качественным, износостойким материалом.
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