Чехол д/бег лыж Классика до 210см

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Чехол для лыж СМ Классика (210) используется для хранения и перевозки беговых лыж в комплекте палками. Имеет удобные стяжке и удлиненную ручку для переноски. Чехол для лыж СМ Классика (210) изготовлен из прочного материала, имеющего водоотталкивающие свойства.

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