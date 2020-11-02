Чехол д/бег лыж Классика до 210см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|СМ
|Тип товара
|Чехол для лыж
|Материал
|полиэстер
|Размер
|210
|Длина, см
|210
|Ширина, см
|25
|Высота, см
|2
|Вес, кг
|0.3
Чехол для лыж СМ Классика (210) используется для хранения и перевозки беговых лыж в комплекте палками. Имеет удобные стяжке и удлиненную ручку для переноски. Чехол для лыж СМ Классика (210) изготовлен из прочного материала, имеющего водоотталкивающие свойства.
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