Чехол д/бег лыж Классика до 160см

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Чехол для лыж СМ Классика (160) предназначен для хранения и транспортировки беговых лыж с палками. Оснащен удобными стяжками и удлиненной ручкой для переноски. Чехол для лыж СМ Классика (160) выполнен из прочного, качественного материала, имеющего водоотталкивающие свойства.

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