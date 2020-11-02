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Чехол д/бег лыж Классика до 160см

Артикул: 63837
Чехол д/бег лыж Классика до 160см
450 руб. 
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 63837
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БрендСМ
Тип товараЧехол для лыж
Материалполиэстер
Размер160
Длина, см160
Ширина, см25
Высота, см2
Вес, кг0.3

Чехол для лыж СМ Классика (160) предназначен для хранения и транспортировки беговых лыж с палками. Оснащен удобными стяжками и удлиненной ручкой для переноски. Чехол для лыж СМ Классика (160) выполнен из прочного, качественного материала, имеющего водоотталкивающие свойства.

Особенности:

  • Для 1 комплекта лыж;
  • Цвет - в ассортименте;
  • Произведено в России;
  • Количество стягивающих застежек - 2.

Комплектация:

  • Чехол для лыж СМ Классика (160);
  • Упаковка.

Товар в ассортименте:



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