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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для рыбалки Аксессуары для эхолотов NN Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ (усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие)

Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ (усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие)

Артикул: 63374
  • Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие - фото 1
  • Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие - фото 2
  • Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие - фото 3
  • Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие - фото 4
Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие - фото 1
Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие - фото 2
Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие - фото 3
Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие - фото 4
1 970 руб. 
2 016 руб. 
Купить
+ 59 КэтКоинов
Артикул: 63374
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNN
Тип товараКрепеж для датчика
Вес, кг0.374
Высота, см4
Длина, см50
Ширина, см20

Крепеж датчика эхолота Сурикат усиленный фиксируется с помощью удобного пластикового барашка на транец надувной лодки. Для установки крепежа не требуется сверления отверстий. При контакте с препятствием срабатывает пружинный механизм защиты, откидывающий датчик и предохраняющий его от повреждения. Крепеж регулируется по высоте и ширине транца, по ширине крепления датчика и по усилию срабатывания защиты.

Особенности:

  • Гарантирует сохранность датчика эхолота при контакте с препятствием;
  • Дополнительное удобство использования эхолота;
  • Простая установка;
  • Для массивных датчиков предусмотрено дополнительное крепление;
  • Усиленная конструкция из алюминиевого сплава повышенной жесткости;
  • Рассчитан на установку на лодках с мощным двигателем.

Комплектация:

  • Крепеж датчика эхолота Сурикат;
  • Дополнительное крепление для массивного датчика;
  • Упаковка.


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Крепеж датчика эхолота СУРИКАТ (усиленный, откидывающийся при наезде на препятствие) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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