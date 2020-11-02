Палки лыжн. SPINE ал. 165

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Spine
|Тип товара
|Палки лыжные
|Материал
|алюминий
|Длина, см
|165
|Ширина, см
|7
|Высота, см
|5
|Вес, кг
|0.528
Палки лыжные Spine 00002683 сделаны из алюминия, ручки и опорные лапы - из морозостойких материалов, не реагирующих на температурные перепады. Темляк регулируется по длине, изготовлен из прочной широкой стропы. Твердосплавный наконечник одинаково хорошо держит на твердых обледеневших участках и на свежевыпавшем рыхлом снегу. Палки лыжные Spine 00002683 предназначены для прогулок на лыжах при любой погоде. Отличаются прочностью и долговечностью.
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