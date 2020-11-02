Палки лыжн. SPINE ал. 165

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Палки лыжные Spine 00002683 сделаны из алюминия, ручки и опорные лапы - из морозостойких материалов, не реагирующих на температурные перепады. Темляк регулируется по длине, изготовлен из прочной широкой стропы. Твердосплавный наконечник одинаково хорошо держит на твердых обледеневших участках и на свежевыпавшем рыхлом снегу. Палки лыжные Spine 00002683 предназначены для прогулок на лыжах при любой погоде. Отличаются прочностью и долговечностью.

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