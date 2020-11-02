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Комплект лыжный STC (кр.75) 200 состоит из облегченных беговых лыж, жесткие классические креплении и легких стеклопластиковых палок. Комплект идеально подходит для активного катания любым стилем, для прогулок и спуска с небольших горок. Лыжи пластиковые, клин деревянный. Лыжные палки с универсальными ручками и регулируемыми темляками.

Лыжн к-т Пласт STC 2,00м (лыжи, 75 крепл, палки) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.