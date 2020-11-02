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Лыжн Комплект Пласт Stc 1,70М (Лыжи, 75 Крепл, Палки)

Артикул: 63291
Лыжн к-т Пласт STC 1,70м (лыжи, 75 крепл, палки)
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 63291
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БрендSTC
Тип товараКомплект лыжный
Материалполупластик
Рост лыжника, см145-150
Длина, см170
Ширина, см20
Высота, см15
Вес, кг2.2

Комплект лыжный STC (кр.75) 170 предназначен для любительских занятий лыжным спортом. Рекомендован для подростков, чей рост не превышает 150 см. Лыжи пластиковые, с деревянным клином с воздушными канальцами. Крепления классического типа, жесткие. Лыжи подходят для активного бега, прогулочного катания и занятий на уроках физкультуры. Палки с универсальными ручками оснащены регулируемыми темляками и металлическим наконечником.

Особенности:

  • Подростковые, беговые;
  • Цвет - в ассортименте;
  • Тип крепления - жесткие, NN 75;
  • Материал палок - стеклопластик;
  • Геометрия лыж - PARALLEL 46;
  • Страна бренда - Россия.

Комплектация:

  • Комплект лыжный STC (кр.75) 170;
  • Палки;
  • Крепления;
  • Упаковка.


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