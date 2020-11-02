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Комплект лыжный STC (кр.75) 170 предназначен для любительских занятий лыжным спортом. Рекомендован для подростков, чей рост не превышает 150 см. Лыжи пластиковые, с деревянным клином с воздушными канальцами. Крепления классического типа, жесткие. Лыжи подходят для активного бега, прогулочного катания и занятий на уроках физкультуры. Палки с универсальными ручками оснащены регулируемыми темляками и металлическим наконечником.

Лыжн Комплект Пласт Stc 1,70М (Лыжи, 75 Крепл, Палки) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.