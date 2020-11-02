Лыжн Комплект Пласт Stc 1,60М (Лыжи, 75 Крепл, Палки)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|STC
|Тип товара
|Комплект лыжный
|Материал
|полупластик
|Рост лыжника, см
|135-140
|Длина, см
|160
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|15
|Вес, кг
|2.2
Комплект лыжный STC (кр.75) 160 содержит в себе облегченные беговые лыжи и жесткие классические крепления. Комплект подходит для подростков, идеален для использования на уроках физкультуры, также хорош для прогулок и спуска с небольших горок. Лыжи пластиковые, с деревянным сердечником. Палки выполнены из стекловолокна - упругого и прочного материала. Ручки универсальные, темляки регулируемые.
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