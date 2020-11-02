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Комплект лыжный STC (кр.75) 160 содержит в себе облегченные беговые лыжи и жесткие классические крепления. Комплект подходит для подростков, идеален для использования на уроках физкультуры, также хорош для прогулок и спуска с небольших горок. Лыжи пластиковые, с деревянным сердечником. Палки выполнены из стекловолокна - упругого и прочного материала. Ручки универсальные, темляки регулируемые.

Лыжн Комплект Пласт Stc 1,60М (Лыжи, 75 Крепл, Палки) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.