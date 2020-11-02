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Комплект лыжный STC (кр.75) 150 - комплект для детей. Рассчитан на ребят, чей рост не превышает 130 см. Лыжи из облегченного дерева, оснащены синтетическими накладками, обеспечивающими хороший ход. Палки из стекловолокна, с универсальными ручками и регулируемыми темляками. Крепления классического типа, жесткие. Годится для хода любым стилем, может использоваться для активного бега и спуска с небольших горок.

Лыжн Комплект Пласт Stc 1,50М (Лыжи, 75 Крепл, Палки) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.