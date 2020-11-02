Лыжи полупластик INDIGO CLASSIC 180см цв. Красный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Indigo
|Тип товара
|Лыжи универсальные
|Геометрия
|PARALLEL 46
|Клин
|облегченное дерево
|Крепления
|нет
|Назначение
|универсальные
|Палки в комплекте
|нет
|Рост лыжника, см
|165-170
|Скользящая поверхность
|ПЭНД
|Длина, см
|180
|Материал
|полупластик
|Ширина, см
|4.6
|Высота, см
|3
|Вес, кг
|1.25
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