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Кухонный набор Taller TR-1404

Артикул: 62999
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  • Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 2
  • Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 3
  • Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 4
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  • Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 8
  • Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 9
  • Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 10
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 1
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 2
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 3
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 4
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 5
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 6
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 7
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 8
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 9
Кухонный набор Taller TR-1404 - фото 10
4 380 руб. 

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Артикул: 62999
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTaller
Тип товараКухонные приборы
Типкухонный набор
Материалнержавеющая сталь 18/10
Кухонный набор - 7 пр. Материал: высококачественная нержавеющая сталь18/10, бакелит, толщина изделий 2.5 мм. Состав: половник, ложка поварская, шумовка, вилка поварская, картофелемялка, лопатка перфорированная, подставка. Зеркальная полировка. Рекомендована ручная мойка


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Самовывоз невозможен
Кухонный набор Taller TR-1404 - по цене 4380 руб. в Ростове-на-Дону. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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