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Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP

Артикул: 62501
  • Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - фото 4
Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - фото 1
Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - фото 2
Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - фото 3
Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - фото 4
10 026 руб. 
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+ 87 КэтКоинов
Артикул: 62501
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTrendVision
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора160°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSда
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм2.7
Датчик удара (G-сенсор)есть
Комплектациявидеорегистратор, автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, морозостойкий аккумулятор (суперконденсатор), упаковка
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см9.5
Высота, см4
Вес, кг0.085

Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - это видеозаписывающее устройство компактных размеров, устанавливаемое в салоне автомобиля для фиксации дорожной ситуации. В основе прибора лежит мощный производительный процессор Ambarella A7LA30D, благодаря которому достигается высокая работоспособность устройства. Чувствительная матрица позволяет снимать видео с разрешением Full HD, что позволяет внимательно рассмотреть все детали на записи. Широкий угол обзора максимально охватывает дорожную обстановку, а датчик удара автоматически защищает запись, выполненную в моменты резких движений автомобиля. Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP имеет GPS-модуль, благодаря чему при его использовании открываются многочисленные возможности навигационного характера.

Особенности и преимущества:

  • Файлы, выполненные во внештатной ситуации, автоматически защищаются от стирания благодаря датчику удара;
  • Во время стоянки включается запись при наличии движущихся объектов вблизи автомобиля;
  • GPS-приемник позволяет моментально определять координаты движения автомобиля, синхронизировать дату и время, а также фиксировать маршрут автомобиля на карте и определять скорость движения;
  • Широкий угол обзора позволяет максимально развернуто фиксировать дорожную обстановку;
  • Питание прибора осуществляется не только от бортовой сети автомобиля, но и от собственного аккумулятора..

Комплектация:

  • Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP

Видеообзор Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP

Видеообзор на Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP

Видеообзор Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP



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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор TrendVision TDR-708GP - данный товар вы можете купить по цене по цене 10026 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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