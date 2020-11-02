Внешний HDD Silicon Power Diamond D05 1Tb Grey (SP010TBPHDD05S3T)

Внешний HDD Silicon Power Diamond D05 под индексом SP010TBPHDD05S3T получил пластиковый корпус с алюминиевыми вставками толщиной всего 13,6 мм. Стильное решение в 2,5-дюймовом формате черного цвета имеет терабайтный объем для хранения данных, а также оснащено USB-интерфейсом третьего поколения с максимально возможной скоростью передачи данных 5 Гбит/с.Портативный HDD-диск обладает всеми качествами накопителя лэптопа – скорость вращения шпинделя на уровне 5400 rpm и 8-мегабайтный буфер обмена. При этом вес HDD Silicon Power Diamond D05 SP010TBPHDD05S3T составляет 205 грамм при ширине в 75,8 мм и длине 125 мм – идеальное сочетание, которое не тянет карман в прямом смысле этого слова.