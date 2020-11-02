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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Люстры Maytoni Люстра (Потолочный светильник) Maytoni Diamant crystal ARM902-05-G

Люстра (Потолочный светильник) Maytoni Diamant crystal ARM902-05-G

Артикул: 61441
  • Люстра Maytoni Diamant crystal ARM902-05-G - фото 1
  • Люстра Maytoni Diamant crystal ARM902-05-G - фото 2
  • Люстра Maytoni Diamant crystal ARM902-05-G - фото 3
Люстра Maytoni Diamant crystal ARM902-05-G - фото 1
Люстра Maytoni Diamant crystal ARM902-05-G - фото 2
Люстра Maytoni Diamant crystal ARM902-05-G - фото 3
10 240 руб. 
11 390 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 61441
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 427 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMaytoni
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильклассика
Количество ламп5
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасазолото
Материал основанияметалл/стекло/хрусталь
Высота, см110
Длина, см45
Декоративные элементыподвески
Формакруг
Ширина, см45
Вес, кг6
Мощность 300 Вт. 5 рожков. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания


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Люстра (Потолочный светильник) Maytoni Diamant crystal ARM902-05-G - данный товар вы можете купить по цене по цене 10240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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