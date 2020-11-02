Жесткий диск WD SATA Black 500Gb (WD5000LPLX)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Western Digital
|Тип товара
|Жесткий диск
|Вес, кг
|0.12
|Высота, см
|0.7
|Длина, см
|10
|Объем
|500 Гб
|Объем буферной памяти
|32 Мб
|Скорость вращения
|7200 об/мин
|Тип
|HDD
|Форм-фактор HDD, дюйм
|2.5
|Интерфейс
|SATA III
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