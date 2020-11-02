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ИБП Powercom King Pro KIN-2200AP RM (3U) USB и RS-232

Артикул: 55758
ИБП Powercom KIN-2200AP RM (3U) USB и RS-232
31 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 55758
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг28.4
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания6
Максимальная поглощаемая энергия импульса320 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см35
Выходная мощность2200 ВА/1320 Вт
Высота, см13
Входное напряжение165-275 В
Время работы при полной нагрузке10 минут
Ширина, см48.5
ИБП Powercom KIN-2200AP RM (3U). 6 выходных разъемов. Интерактивный. Вес - 28. 4 кг.


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