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ИБП APC SC420I

Артикул: 55730
ИБП APC SC420I
15 500 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 55730
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг9
Время работы при полной нагрузке5.5 мин
Входное напряжение151-302 В
Высота, см17
Выходная мощность420 ВА/260 Вт
Длина, см37
Защита локальной сетиесть
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Максимальная поглощаемая энергия импульса320 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания4
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см12
ИБП APC SC420I. Выходная мощность - 420 ВА, 250 Вт. Входное напряжение - 151-302 В. Уровень шума - 45 дБ.


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ИБП APC SC420I - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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