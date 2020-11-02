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Электрическая варочная поверхность Simfer H60D14B001

Артикул: 54757
Электрическая варочная поверхность Simfer H60D14B001
9 990 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 54757
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSimfer
Тип товараЭлектрическая варочная поверхность
Электрическая варочная поверхность, независимая установка, поверхность - стеклокерамика, сенсорные переключатели, 4 керамические конфорки, 9 уровней мощности, таймер, кнопка блокировки, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, размер (ШхГ) - 59 х 52 см, цвет - черный.


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Электрическая варочная поверхность Simfer H60D14B001 - этот товар вы можете купить по цене 9990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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