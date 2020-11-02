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Люстра Arte lamp Bevel A9330LM-5BR

Артикул: 52550
  • Люстра Arte Lamp CONE A9330LM-5BR - фото 1
  • Люстра Arte Lamp CONE A9330LM-5BR - фото 2
  • Люстра Arte Lamp CONE A9330LM-5BR - фото 3
Люстра Arte Lamp CONE A9330LM-5BR - фото 1
Люстра Arte Lamp CONE A9330LM-5BR - фото 2
Люстра Arte Lamp CONE A9330LM-5BR - фото 3
9 000 руб. 
11 900 руб. 

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7 970 руб. 

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Артикул: 52550
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 375 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендArte Lamp
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильлофт
Количество ламп5
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасачерный
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см77
Длина, см83
Формакруг
Цвет плафоначерный
Ширина, см83
Вес, кг5.4
Мощность 300 Вт. 5 рожков. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания


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Самовывоз невозможен
Люстра Arte lamp Bevel A9330LM-5BR - стоимость товара 9000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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