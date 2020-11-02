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Увлажнитель воздуха Timberk THU UL 15E (BL)

Артикул: 51687
Увлажнитель воздуха Timberk THU UL 15E (BL)
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 51687
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БрендTimberk
Тип товараУвлажнитель воздуха
Емкость резервуара для воды2,6
Обслуживаемая площадь25
Потребляемая мощность25
Продолжительность работы8
Расход воды300
Вес, кг0,74
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 15E (BL) черного цвета орошает помещение водяным паром, образующимся под воздействием высокочастотной мембраны. Прибор предусматривает напольную установку. Во внутренний резервуар заливается вода объемом 2.6 л. С помощью сенсорного управления на корпусе удобно установить необходимые параметры. Длительность непрерывной работы устройства составляет 8 часов. Timberk THU UL 15E (BL) эффективен для работы в помещении с площадью до 25 м?. Потребляемая мощность устройства составляет 25 Вт. Интенсивность увлажнения можно регулировать в сторону уменьшения или увеличения. С помощью электронного дисплея с изменяемым показателем яркости удобно наблюдать за текущим процессом. Прибор оснащен щадящим ночным режимом, а его шумовой порог низок и составляет всего 23 дБА.


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