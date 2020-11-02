Тепловая завеса Timberk THC WS2 5M AERO

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Timberk
|Тип товара
|Тепловые завесы
|Варианты монтажа
|настенный
|Вес, кг
|6,6
|Высота, см
|15
|Длина, см
|16
|Напряжение
|220/230 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Управление
|электронное
|Уровни мощности
|5000/2500 Вт
|Ширина, см
|81
|Максимальная мощность
|5000 Вт
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