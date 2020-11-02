8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовый Обогреватель Timberk Tgh 4200 Sm1

Артикул: 51459
  • Газовый обогреватель Timberk TGH 4200 SM1 - фото 1
  • Газовый обогреватель Timberk TGH 4200 SM1 - фото 2
Газовый обогреватель Timberk TGH 4200 SM1 - фото 1
Газовый обогреватель Timberk TGH 4200 SM1 - фото 2
6 230 руб. 
Купить
+ 52 КэтКоинов
Артикул: 51459
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендTimberk
Тип товараГазовый обогреватель
Мощность обогрева1,4/2,8/4,2 кВт
Тип нагревательного элементаТрехсекционная керамическая горелка
Тип установкиНапольный
Количество режимов нагрева3
Площадь обогрева60 кв. м
Вес, кг7,4
Максимальная площадь обогрева - 60 кв. м. Тепловая мощность - 4.2 кВт.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Газовый Обогреватель Timberk Tgh 4200 Sm1 - купить по цене 6230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...