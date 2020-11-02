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Автотрансформатор Ресанта TDGC2-10К 10kVA (63/5/5)

Артикул: 51074
Автотрансформатор Ресанта TDGC2-10К 10kVA (63/5/5)
29 640 руб. 
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+ 445 КэтКоинов
Артикул: 51074
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараАвтотрансформатор
Входное напряжение220 В
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность10000
Отображение информациистрелочный
Полная мощность10000
Вес, кг28.8
Высота, см35
Длина, см26.2
Ширина, см32
Автотрансформатор Ресанта ЛАТР TDGC2-10 - прибор, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Автотрансформатор применяется для защиты оборудования при постоянных перегрузках в электросети, а также для проведения тестов электроприборов в режиме перегрузок. Настройка прибора осуществляется при помощи удобной ручки - можно быстро отрегулировать автотрансформатор.


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Автотрансформатор Ресанта TDGC2-10К 10kVA (63/5/5) - этот товар вы можете купить по цене 29640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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