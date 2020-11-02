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Снегоуборщик Huter SGC 2000E (электро) (70/7/6)

Артикул: 51052
  • Снегоуборщик электрический Huter SGC 2000E (70/7/6) - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Huter SGC 2000E (70/7/6) - фото 2
Снегоуборщик электрический Huter SGC 2000E (70/7/6) - фото 1
Снегоуборщик электрический Huter SGC 2000E (70/7/6) - фото 2
11 990 руб. 

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10 880 руб. 

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Артикул: 51052
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараСнегоуборщик электрический
Задний ходнет
Максимальная дальность выброса снега5 м
Мощность электрического двигателя2000 Вт
Регулировка положения снегозаборникамеханическая
Родина брендаГермания
Самоходностьнет
Тип двигателяэлектрический
Наличие фарынет
Ширина захвата, мм400
Высота захвата, мм160
Длина, см99
Ширина, см46
Высота, см41
Вес, кг7
мощность - 2000 Вт. Размер захвата - 400x160 мм


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Самовывоз невозможен
Снегоуборщик Huter SGC 2000E (электро) (70/7/6) - купить по цене 11990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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