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Гантели Indigo Ir 92005-4 0 2*4Кг

Артикул: 50857
  • Гантели Indigo IR 92005-4,0 Винил+металл 2*4,0кг - фото 1
  • Гантели Indigo IR 92005-4,0 Винил+металл 2*4,0кг - фото 2
Гантели Indigo IR 92005-4,0 Винил+металл 2*4,0кг - фото 1
Гантели Indigo IR 92005-4,0 Винил+металл 2*4,0кг - фото 2
1 390 руб. 
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 50857
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БрендКроссПлюс
Тип товараГантели
Вес, кг8
ПроизводствоКитай

Гантели КроссПлюс Indigo IR 92005-4.0 - обливные гантели, выполнены из металлического сплава и винила. Цвета представлены в ассортименте.

Особенности:

  • Виниловое покрытие защищает от ржавчины;
  • Выполнены из металла;
  • Разные цвета;
  • Две гантели по 4 кг каждая.

Комплектация:

  • Гантели КроссПлюс Indigo IR 92005-4.0;
  • Упаковка.

Товар в ассортименте:



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