Турник Перекладина Sm Классик 1 Кт1 ( вынос 42 шир хват 115 )

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SM
|Тип товара
|Турник-перекладина
|Вес, кг
|5.6
|Высота, см
|45
|Длина, см
|120
|Производство
|Россия
|Ширина, см
|45
Турник-перекладина SM Классик 1 КТ1 устанавливается с помощью креплений на вертикальную поверхность. В местах хвата установлены неопреновые ручки для комфортных занятий. Подходит для домашнего использования и занятий в спортивных залах.
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