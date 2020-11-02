Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 38/40 (20-25Кг)

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|молния
|Наличие карманов
|нет
|Максимальная нагрузка
|25 кг
|Наличие ворота
|есть
|Производство
|Россия
|Размер
|38/40
|Свисток
|нет
|Цвет
|оранжевый
Жилет страховочный SM Юнга 38/40 (оранжевый), детский - необходимый атрибут для прогулок по рекам и озерам. Используется в качестве страховочного средства, способен помочь ребенку продержаться на плаву в случае экстремальной ситуации. Большой подголовник убережет рот и нос ребенка от попадания в них воды. Жилет не задирается и не соскальзывает благодаря надежной фиксации поясным и паховым ремнями. Данная модель рассчитана на детей в возрасте от пяти до семи лет.
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