Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 34/36 (10-15Кг)

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|молния
|Наличие карманов
|нет
|Максимальная нагрузка
|15 кг
|Наличие ворота
|есть
|Производство
|Россия
|Размер
|34/36
|Свисток
|нет
|Цвет
|оранжевый
Жилет страховочный SM Юнга 34/36 (оранжевый), детский рассчитан на детей в возрасте от года до трех лет. Надежно фиксируется на фигуре с помощью утягивающего и пахового ремней, тесьма регулирует ворот и низ жилета. Объемный подголовник убережет голову ребенка от воды в случае экстремальной ситуации. Светоотражающие элементы делают жилет заметным в темноте, а яркий рыжий цвет выделяет его на фоне природы в дневное время. Жилет поможет продержаться ребенку на плаву до прибытия помощи.
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