Жилет страховочный Подводник с подголовником XL/XXL 150кг (Оранж)

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|молния/ремени
|Наличие карманов
|есть
|Максимальная нагрузка
|150 кг
|Наличие ворота
|есть
|Производство
|Россия
|Размер
|XL/XXL
|Свисток
|есть
|Цвет
|оранжевый
Жилет страховочный SM Подводник XL/XXL (оранжевый) используется в качестве страховочного средства при нахождении на воде. Имеет качественный наполнитель из вспененного полиэтилена, позволяющий продержаться на воде до прибытия помощи. Объемный подголовник предохраняет верхние дыхательные пути от попадания в них воды. Яркий цвет хорошо заметен издалека. В кармашке имеется свисток на тесемке.
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