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Жилет страховочный Подводник с подголовником XL/XXL 150кг (Оранж)

Артикул: 50695
Жилет Страховочный Подводник С Подголовником Xl/Xxl 150Кг (Оранж)
1 680 руб. 
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+ 78 КэтКоинов
Артикул: 50695
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния/ремени
Наличие кармановесть
Максимальная нагрузка150 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
РазмерXL/XXL
Свистокесть
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM Подводник XL/XXL (оранжевый) используется в качестве страховочного средства при нахождении на воде. Имеет качественный наполнитель из вспененного полиэтилена, позволяющий продержаться на воде до прибытия помощи. Объемный подголовник предохраняет верхние дыхательные пути от попадания в них воды. Яркий цвет хорошо заметен издалека. В кармашке имеется свисток на тесемке.

Особенности:

  • Выполнен из полиэстера;
  • Имеет водоотталкивающую пропитку;
  • Наполнитель из вспененного под давлением полиэтилена;
  • Застегивается на молнию с бортом на липучке;
  • Регулировочные ремни обеспечивают точный подгон по фигуре;
  • Свисток в кармане на тесемке;
  • Карманы с застежками на молнии;
  • Имеются светоотражающие элементы.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Подводник XL/XXL (оранжевый);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет страховочный Подводник с подголовником XL/XXL 150кг (Оранж) - этот товар вы можете купить по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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