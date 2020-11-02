Развивающая книжка Taf toys Переносной

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Taf toys
|Тип товара
|Книжка развивающая
|Вес, кг
|0.32
|Звуковые эффекты
|нет
|Материал
|текстиль
Развивающая книжка Taf toys разработана для комплексного развития ребенка. Первая сторона, имеющая контрастные черно-белые изображения и зеркало, способствует развитию интеллекта и мышления. Вторая, имеющая яркие картинки, развивает восприятие, воображение и эмоциональную сферу малыша. Развивающая книжка Taf toys имеет апликации, тренирующие мелкую маторику и тактильные ощущения ребенка.
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