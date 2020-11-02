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Главная Товары для детей Игрушки Игровые наборы Kinetic Sand Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни

Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни

Артикул: 50284
  • Песок для лепки Kinetic sand, яркие цвета драгоценные камни, 455гр. - фото 1
  • Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни - фото 2
  • Песок для лепки Kinetic sand, яркие цвета драгоценные камни, 455гр. - фото 3
  • Песок для лепки Kinetic sand, яркие цвета драгоценные камни, 455гр. - фото 4
  • Песок для лепки Kinetic sand, яркие цвета драгоценные камни, 455гр. - фото 5
Песок для лепки Kinetic sand, яркие цвета драгоценные камни, 455гр. - фото 1
Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни - фото 2
Песок для лепки Kinetic sand, яркие цвета драгоценные камни, 455гр. - фото 3
Песок для лепки Kinetic sand, яркие цвета драгоценные камни, 455гр. - фото 4
Песок для лепки Kinetic sand, яркие цвета драгоценные камни, 455гр. - фото 5
580 руб. 
890 руб. 
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Артикул: 50284
В наличии
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БрендKinetic Sand
Тип товараНабор для творчества
Возрастот 3 лет
Материалкварцевый песок

Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни предназначен для постройки сказочных замков и фантастических ландшафтов. Материал напоминает мокрый морской песок, но он гораздо приятнее на ощупь, не пачкается и не сохнет. Яркие, сверкающие цвета позволят ребенку придумать самые невероятные постройки, вылепить мифических животных, создать свой неповторимый мир. Игра с песком тренирует мелкую моторику, развивает фантазию и творческое мышление, воспитывает усидчивость, терпение. Может использоваться в терапевтических целях, применяется в качестве антистресса. Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни имеет четыре варианта цвета: зеленый, сиреневый, синий и красный

Особенности:
  • 98% чистого кварцевого песка и 2% связующего агента;
  • Экологически чистый, нетоксичный продукт;
  • Не сохнет, всегда легко лепится;
  • Не пылит и не рассыпается;
  • Не пачкает поверхности, руки, одежду;
  • Воздушный и мягкий, приятный на ощупь;
  • Яркий, насыщенный цвет;
  • Используется многократно
Внимание! Товар представлен в ассортименте. Стоимость указана за один набор. 
Комплектация:
  • Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни;
  • Картонная упаковка.


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Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни - данный товар вы можете купить по цене по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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