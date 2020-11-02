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Объектив Tamron AF 18-200mm F 3.5-6.3 Di II VC Nikon F

Артикул: 4997
Объектив Tamron AF 18-200mm F 3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro Nikon F
21 040 руб. 
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+ 184 КэтКоинов
Артикул: 4997
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год, 5 лет при регистрации на www.tamron5.ru
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTamron
Тип товараОбъектив
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра62 мм
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Вес, кг0.398

Объектив Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro - классическая модель, полностью подготовлена для съёмки практически в любой ситуации, гарантирует хорошие результаты при фотографировании без смены объектива на семейных и спортивных мероприятиях, удалённых сцен живой природы, снимков детей крупным планом. Объектив Tamron AF 18-200 mm F/3,5-6,3 подойдет для начинающих фотографов.

Особенности:

  • Мощный 11-кратный объектив для цифровых фотокамер с сенсором формата APS-C, охватывающий универсальный диапазон фокусных расстояний от 28 до 300 мм;
  • Объектив обладает компактным и легким корпусом;
  • Современное внутреннее и наружное многослойное просветление гарантирует получение отличных изображений без боковых засветок и бликующих эффектов при сложных условиях съёмки;
  • Оснащен высокопреломляющими элементам из специального стекла XR и LD, гибридными асферическими оптическими элементами, системой внутренней фокусировки;
  • Скругленная 7-лепестковая диафрагма, минимальная дистанция фокусировки 45 см обеспечивают возможность снимать предметы с близкого расстояния и получать в результате крупномасштабные изображения.

Комплектация:

  • Объектив Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro;
  • Передняя и задняя крышки;
  • Бленда.
    • Гарантия производителя 5 лет.


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    Самовывоз невозможен
    Объектив Tamron AF 18-200mm F 3.5-6.3 Di II VC Nikon F – стоимость товара 21040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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