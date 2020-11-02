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Вентилятор для корпуса Deepcool UF80

Артикул: 49654
  • Вентилятор для корпуса Deepcool UF 80 - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Deepcool UF 80 - фото 2
Вентилятор для корпуса Deepcool UF 80 - фото 1
Вентилятор для корпуса Deepcool UF 80 - фото 2
870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49654
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для корпуса
Вес, кг0.137
Диаметр вентилятора, мм80
Длина, см8.62
Назначениедля корпуса
Регулятор оборотовесть
Уровень шума17.8 - 24.7 дБ
Ширина, см19
Высота, см4.3
Максимальная скорость вращения, об/мин2200
Минимальная скорость вращения, об/мин900
ПроизводствоКитай
Тип коннектора4-pin
Диаметр - 80 мм. Уровень шума - 17.8 - 24.7 дБ


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Вентилятор для корпуса Deepcool UF80 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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